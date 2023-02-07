Расчет деревянной балки Онлайн, расчет несущей способности и прогиба деревянных балок

Калькулятор для расчета несущей способности однопролетных деревянных балок по распределенной и сосредоточенной нагрузкам. Расчёт по СП 64.13330.2011, нов. СП 64.13330.2017.

Выберите требуемый тип балки и материал из раскрывающихся списков. Также из раскрывающегося списка в правом поле выберите максимально допустимый прогиб балки в зависимости от типа перекрытия. Остальные данные (размеры сечения и длину пролета) следует ввести в соотетствующие ячейки в левом поле.

Все результаты расчитываются автоматически при внесении любых изменений в поля ввода и раскрывающиеся списки

Полученный результат можно распечатать нажав кнопку "Печать".