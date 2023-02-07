Расчет деревянной балки Онлайн, расчет несущей способности и прогиба деревянных балок
При проектировании дома или любой другого строения требуется проводить расчеты несущей способности балок перекрытий. В индивидуальном строительстве в подавляющем большинстве случаев используются однопролетные деревянные балки в виде досок, брусьев или бревен различной длины и сечения. Предлагаемый ниже калькулятор, расчет деревянной балки онлайн, поможет Вам быстро подобрать оптимальное сечение и шаг деревянных балок в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок.
В 2021 году, программа нами была полностю переписана и теперь коректно работает с любого компьютера, современных планшетов, телефонов и смартфонов. Удачного использования и поделитесь ссылкой с друзьями.
Калькулятор для расчета несущей способности однопролетных деревянных балок по распределенной и сосредоточенной нагрузкам. Расчёт по СП 64.13330.2011, нов. СП 64.13330.2017.
Выберите требуемый тип балки и материал из раскрывающихся списков. Также из раскрывающегося списка в правом поле выберите максимально допустимый прогиб балки в зависимости от типа перекрытия. Остальные данные (размеры сечения и длину пролета) следует ввести в соотетствующие ячейки в левом поле.
Все результаты расчитываются автоматически при внесении любых изменений в поля ввода и раскрывающиеся списки
Полученный результат можно распечатать нажав кнопку "Печать".
Все права пренадлежат: https://karkasdom.info
Версия 1.0 Beta. 01.2021г.
Kd.i: Инструкция. Онлайн расчёт прогиба балок.
первая« ... 2345
первая« ... 2345
Оставить комментарий