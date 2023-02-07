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Расчет деревянной балки Онлайн, расчет несущей способности и прогиба деревянных балок

При проектировании дома или любой другого строения требуется проводить расчеты несущей способности балок перекрытий. В индивидуальном строительстве в подавляющем большинстве случаев используются однопролетные деревянные балки в виде досок, брусьев или бревен различной длины и сечения. Предлагаемый ниже калькулятор, расчет деревянной балки онлайн, поможет Вам быстро подобрать оптимальное сечение и шаг деревянных балок в зависимости от длины пролета и предполагаемых нагрузок.
В 2021 году, программа нами была полностю переписана и теперь коректно работает с любого компьютера, современных планшетов, телефонов и смартфонов. Удачного использования и поделитесь ссылкой с друзьями.

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Калькулятор для расчета несущей способности однопролетных деревянных балок по распределенной и сосредоточенной нагрузкам. Расчёт по СП 64.13330.2011, нов. СП 64.13330.2017.

Выберите требуемый тип балки и материал из раскрывающихся списков. Также из раскрывающегося списка в правом поле выберите максимально допустимый прогиб балки в зависимости от типа перекрытия. Остальные данные (размеры сечения и длину пролета) следует ввести в соотетствующие ячейки в левом поле.

Все результаты расчитываются автоматически при внесении любых изменений в поля ввода и раскрывающиеся списки

Полученный результат можно распечатать нажав кнопку "Печать".

Все права пренадлежат: https://karkasdom.info

Версия 1.0 Beta. 01.2021г.

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Расчёт однопролетных деревянных балок по распределенной и сосредоточенной нагрузкам
Материал и тип балки
Материал
Тип балки
Длина пролета L,мм
Высота балки H,мм
Ширина балки B,мм
Диаметр бревна D,мм
Расчёт с сайта karkasdom.info
Момент инерции сечения, см 44219
Собственный вес балки, кг 45
Распределенная нагрузка (перекрытия)
Шаг балок,мм
Нагрузка по площади, кг/кв.м
Распределенная нагрузка, кг/кв.м 150
При относительном прогибе
максимально допустимый прогиб для междуэтажных перекрытий, мм 16
Расчетный прогиб, мм 12
Расчетный относительный прогиб 1/333
Запас по прогибу в 1.33 раза
Разрушающая нагрузка, кг 2475
Сосредоточенная нагрузка (ригели)
Сосредоточенная нагрузка, кг
Расчетный прогиб, мм 16
Запас по прогибу в 1.33 раза
Разрушающая нагрузка, кг 1238
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Kd.i: Инструкция. Онлайн расчёт прогиба балок.






07.02.2023 19:23
+ 1 -
Андрейответить 
Простите, сколько не пытался разобраться - не получается. Не инженер ни разу :( у меня мансарда. Перекрытие сделано из досок 150*50. Пролет 6 м. Шаг 50 см. По калькулятору получается, что это вообще не должно ничего выдерживать. Провода и снизу и сверху все подшито ещё доской 100*25 почти вплотную поперёк этих балок. Но как это все держится? И когда оно рухнет?
07.02.2023 20:00
+ -1 -
Константин, KarkasDomответить 
Пришлите где написано, что всё рухнет, у нас нет такого пункта в расчетах, как рухнет или не рухнет.
Там цифровые значения в зависимости от веса, пролёта, состава дерева и тд.
Вы и от 100кг над головой рухните, а некоторые по 250кг поднимают и даже более, кому верить вам или штангистам.
07.02.2023 21:46
+ 1 -
Андрейответить 
Нет-нет, ни в коем случае не имел ввиду, что что-то не так с калькулятором. Наоборот, не могу понять почему все держится. При моих условиях, задал в калькуляторе нагрузку по площади 300. Получил прогиб 214. Возможно не прав, но это же критично, в 8 раз превышение нормы. Да и такой прогиб на первом даже точно бы видел. Хочу понять что не учитываю или делаю наверно. Просто считал нагрузку так на метр кв. 10 кг балка плюс лаги. 2 кг мин. Вата. Половое покрытие 15 кг. Ламинат 9 кг. Стены из гипса 2 слоя 20 кг. Итого 58 кг. Плюс мебель и собственно крыша. Ну и я. Примерно 300 кг. вроде как выходит. Но раз ещё не упало, то либо я что-то не так делаю, либо мне пока просто везёт
07.02.2023 21:50
+ -1 -
Константин, KarkasDomответить 
у вас 300кг на м2 пола? то есть 1,8 тон на 6м пролёта? Если нет тогда всё верно.
08.02.2023 06:27
+ 1 -
Андрейответить 
Может вот тут и есть ошибка моя? Если просто в сумме, то комната 18м2 (6*3). Это мансарда, поэтому стропильные балки, утепление, крыша из Профлиста. Ремонт в комнате по весу 3 тонны (материалы когда закупал в доставке посчитали). Мебель немного, может 300 кг в сумме. Ну и я сам -100 кг. Это не всю комнату. Если так, то получается расчёт верный сделал?
08.02.2023 12:08
+ -1 -
Константин, KarkasDomответить 
Если комната 18м2 то умножаем на 300кг это 5,4т на всю комнату, у вас точно такой вес всего? если нет тогда проходит по прогибу.
08.02.2023 15:24
+ 1 -
Андрейответить 
Кажется до меня дошло :) На какой-то конкретный метр2 скорее всего действительно нет и 300 кг нагрузки единомоментно. Общий вес всего, что приходится на 2 этаж точно не посчитаю, но нет, 5 тонн там даже не будет никак.
Спасибо большое!

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